Politie en parket zijn op zoek naar Alexander Chornyi. Hij verdween op 13 maart rond tien uur 's avonds zijn huis in de Kapittelstraat in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Alexander is 23 jaar, 1m80 lang en sportief gebouwd. Hij heeft kort blond haar.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte regenjas, een trainingsbroek en bruine bottines.

Hebt u Alexander Chornyi gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.