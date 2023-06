Opsporingsbericht: wie heeft Gauthier gezien?

Op zaterdag 17 juni 2023 om 12.10 uur verliet de 25-jarige Gauthier Vancraeyenest een bijeenkomst op het President Rooseveltplein in Kortrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij rijdt mogelijk op een donkerkleurige herenfiets (klassiek model van onbekend merk) met 2 fietstassen achterop en een groot, duidelijk zichtbaar hangslot. Gauthier is normaal gebouwd, heeft donker krullend haar, iets langer dan op de foto, en mogelijk een beginnende baard.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een grijze jeans, een donkerblauwe polo met lange mouwen en donkerblauwe sportschoenen met witte zolen. Aan Gauthier wordt gevraagd contact op te nemen met de politie of zijn familie om hen gerust te stellen.

Hebt u Gauthier gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be.