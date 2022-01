Opsporingsbericht: Politie en parket zoeken juwelendief Oostende

De dader trok er juwelen af van de slachtoffers en nam telkens de vlucht. Hij is tussen 1m70 en 1m80 groot en normaal gebouwd. Op het moment van één van de feiten droeg hij een lange beige broek, een donkergrijze T-shirt, zwarte schoenen met witte zool en een zwarte pet met wit embleem. Hij had een donkere draagtas bij zich en hield zijn grijs/zwarte fiets aan de hand.

Herkent u deze persoon of heeft u informatie aangaande deze feiten, neem dan contact op met de speurders via mail opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30 30 0.