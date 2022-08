Opsporingsbericht: Parket zoekt info rond gevonden lichaam in havengeul Oostende

Het lichaam werd op zaterdag 6 augustus opgemerkt door een vaartuig dat de haven wilde binnenvaren. Rond 7.10 uur werd het slachtoffer uit het water van de vaargeul gehaald. Volgens de eerste informatie van het parket ging het om een vrouw van zestig tot tachtig jaar oud. Vooralsnog kon haar identiteit niet achterhaald worden.

De vrouw is 1m56 lang, struis gebouwd en heeft blond of bruin haar. Ze kan mogelijk ook herkend worden aan een litteken op haar rechteronderbeen. Daarnaast droeg de vrouw een zwart T-shirt, met het patroon van een anker en met het opschrift 'Ibiza'. Het slachtoffer was ook drager van een blauwe jeans met bruine gevlochten riem en van een bordeaux sweater met rits en kap. Haar halfhoge zwarte laarsjes met veters waren van schoenmaat 38.

Mensen die de vrouw menen te herkennen, kunnen contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of 0800/30300. Ook alle andere informatie over de zaak is uiteraard welkom.