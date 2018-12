Opsporingsbericht: man uit Harelbeke vermist

Op zaterdag 1 december om 08.48 uur werd de 70-jarige Carlos Dewyn voor het laatst gezien met zijn voertuig in Heule, een Toyota Yaris Verso met nummerplaat HJV-457. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Carlos is 1 meter 82 lang en slank gebouwd. Hij heeft grijs haar, een kleine snor en blauwe ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jeansbroek, een bruine lederen jas en een beige pet met opschrift ‘Toyota’. De man kan verward en gedesoriënteerd overkomen.

Hebt u Carlos Dewyn nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.