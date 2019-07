Opsporingsbericht: Louis De Geest uit Koksijde

Op zondag 21 juli 2019 na 05u30 verliet de 86-jarige Louis De Geest het rusthuis “Armonea” in de Abdijstraat in Koksijde. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De heer De Geest is slank gebouwd en 1m80 lang. Hij heeft korte witte haren, een witte snor en blauwe ogen. Hij draagt waarschijnlijk een donkergrijze jeans, een wit/blauw geruit hemd en een trui met rits. Deze persoon kan een verwarde en gedesoriënteerde indruk maken.

Hebt u Louis De Geest gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.