OPSPORING: Wie zag Rony Huwel uit Aartrijke?

Op zondag 20 februari 2022 omstreeks 23.20 uur verliet de 65-jarige Rony HUWEL zijn woonplaats in de Eernegemsestraat in Aartrijke. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Hij verplaatst zich met een blauwe CITROEN C2 met nummerplaat 2-AMG-170. Diezelfde dag omstreeks 23.50 uur werd zijn voertuig nog opgemerkt op de expresweg E403-A17 in Sint-Michiels in de richting van Zeebrugge.

Beschrijving

Rony is 1m75 lang en normaal gebouwd. Hij is kaal en draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe fleecevest, een blauwe jeans, zwarte schoenen en een zwarte muts met regenboogstrepen. Deze persoon heeft medische zorgen nodig.

Oproep

Hebt u Rony HUWEL of zijn voertuig gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders via mail opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800/30 30 0.. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.