OPSPORING: Wie zag Philip Slosse uit Torhout?

Op vraag van het Parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op maandag 09 maart 2020, omstreeks 22 uur, verliet de 45-jarige Philip SLOSSE te voet de instelling TORDALE in de Bruggestraat in Torhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Philip is 1m75 lang en mager.

Hij heeft donker, kort haar en een stoppelbaard.

Hij draagt een bril. Hij heeft een mentale beperking. Philip heeft medische zorgen nodig.

Tips?

Hebt u Philip SLOSSE nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu. Dit bericht kan u nalezen op www.politie.be.