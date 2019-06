Opschorting van straf voor dodelijk ongeval

De Brugse politierechter heeft een 19-jarige vrouw uit Oostkamp opschorting van straf verleend voor haar aandeel in een dodelijk verkeersongeval in Loppem. De beklaagde wilde links afslaan, waardoor een inhalende motorrijder aan hoge snelheid tegen haar voertuig botste.

De 35-jarige K.M. keerde op 4 augustus na zijn werk als bakker terug naar zijn woning in Varsenare. Op de Stationsstraat in Loppem was de motorrijder bezig aan een inhaalmanoeuvre, toen plots een wagen op het kruispunt met het Dorp linksaf wilde. Bij de onvermijdelijke botsing kwam K.M. om het leven.

Het parket besloot om de jonge vrouw te vervolgen voor onopzettelijke doding. Ze had op het bewuste kruispunt zo ver mogelijk naar links moeten uitwijken, zodat haar intentie voor alle andere weggebruikers duidelijk was geweest. De verdediging vroeg echter de vrijspraak en wees op de hoge snelheid van de motorrijder. "Mijn cliënte heeft geen fouten gemaakt en is niet onvoorzichtig geweest", aldus meester Bart Bleyaert.

20.000 euro schadevergoeding

De rechter oordeelde dat de beklaagde door haar onachtzaamheid bij het afdraaien wel degelijk schuldig is. Anderzijds werd het slachtoffer voor twee derden verantwoordelijk gesteld. K.M. reed wellicht ongeveer 85 kilometer per uur, terwijl 50 de toegelaten maximumsnelheid is. Volgens de politierechter zou het waarschijnlijk sowieso tot een botsing gekomen zijn, maar zouden de gevolgen wellicht minder dramatisch geweest zijn.

De jonge vrouw uit Oostkamp kreeg uiteindelijk opschorting van straf. De nabestaanden van het slachtoffer hadden tijdens het proces ook aangegeven dat de beklaagde voor hen niet zwaar gestraft hoefde te worden. Aan de burgerlijke partijen moet ze in totaal ruim 20.000 euro betalen.

Lees ook: