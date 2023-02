Opruiming vervuiling Moerdijkvaart nog altijd bezig

Een restant van het lange oliespoor dat op het water dreef.

Het gaat om een traject van enkele kilometers, vooral op het grondgebied van de gemeente Gistel. Het zal zeker nog een week duren om al het riet te maaien. Door de vervuiling stierven een twintigtal vogels die besmeurd waren met olie. De olie is ook schadelijk voor alle leven in het water.

De VMM deed vaststellingen op het traject en bundelt al hun bevindingen in een proces verbaal. Maarten Goegebeur, VMM: "Wij hebben op verschillende locaties in de waterloop stalen genomen, vaststellingen gedaan. In de bovenloop zien we dat op één locatie een grote hoeveelheid biologische olie via de oever in de Engelbeek terecht gekomen is in Ichtegem. We vermoeden dat dat de bron is van alle vervuiling die we nog aan het opkuisen zijn."

Het zou gaan om een sauzenbedrijf van een lokale schepen, maar die heeft de beschuldigingen al ontkend. Het is de rechtbank die zal oordelen wie de schuldige is, maar dat kan nog een hele tijd duren. Die zal dan ook de opruimkosten moeten betalen en die kunnen oplopen tot 50.000 euro.

BEKIJK OOK