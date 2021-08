In Veurne is gestart met het ruimen van het eendenkroos op het kanaal naar Duinkerke.

Een firma is met een kraan en een duwboot tonnen waterplanten aan het wegscheppen. Het werk loopt niet echt vlot en het kan nog dagen, zo niet weken, duren. Want het gaat om een gigantische hoeveelheid. Het groene tapijt op het kanaal is ook nefast voor het leven onder water. Steeds meer vissen komen bovendrijven door zuurstofgebrek.

