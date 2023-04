Opruimactie zorgt voor 285 kilometer aan propere wegen

Van 18 maart tot 2 april hebben meer dan 1.300 vrijwilligers de wegen van Menen, Wevelgem en Wervik schoongemaakt door zwerfvuil op te ruimen. Het resultaat is 285 kilometer aan propere wegen.

De actie maakt deel uit van de ‘Mooimakers’ lenteschoonmaak van afvalstoffenmaatschappij Ovam. Voor Mooimakers werken Wervik, Menen en Wevelgem samen met de Intercommunale Mirom Menen. Zij zorgen onder meer voor de inzameling en de eindverwerking van het afval.

In maart deden de gemeenten nog een oproep om zeker 1000 vrijwilligers te verzamelen. Het werden er uiteindelijk iets meer.

Meer dan 300 zakken

De route is een lus van bijna 92 kilometer lang en verbindt locaties met elkaar die gevoelig zijn aan zwerfvuil. Naast de volledige lus maakten de vrijwilligers nog eens 193 kilometer extra zwerfvuilvrij. In totaal was de opruimactie goed voor 285 kilometer aan propere wegen, grachten, pleinen en groenzones.

De verwerking van het aantal zwerfvuilzakken is nog volop aan de gang, maar de telling staat intussen op meer dan 300 opgehaalde zakken. Volgend jaar komt er een nieuwe opruimactie.

