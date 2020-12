Oproep shoppingcentra: "Volg de regels en shop veilig!”

In Kortrijk doen de winkelcentra 'K in Kortrijk' en 'Ring Shopping' een opvallende, gezamenlijke oproep met de stad. Ze vragen de shoppers nadrukkelijk om de coronaregels strikt te volgen.

"Veel mensen zullen de komende dagen nog naar het centrum van de stad en de Kortrijkse shoppincentra Ring Shopping en K in Kortrijk trekken om de laatste kerstcadeautjes te kopen voor familie en vrienden", zeggen ze in de mededeling.

"Bij de heropstart van de winkels op 1 december trad het actieplan Veilig winkelen weer in voege. De bemande toegangspoorten, de looplijnen, de vliegende stewards, politiepatrouilles te fiets, de druktebarometer, al deze zaken en meer zijn terug van weggeweest. De voorbije weken heeft dit plan zijn nut bewezen."

Welke regels?

"In Kortrijk zag men tot nu toe nog geen gevaarlijke situaties en verliep alles op een rustige en veilige manier. We halen nog eens de meest essentiële regels aan", zeggen de winkelcentra en de stad.

1. Houd 1.5m afstand

2. Draag een mondmasker

3. Ontsmet je handen

4. Max. 30 minuten shoppen

5. Winkel alleen

6. Respecteer de richtlijnen van de stewards en handelaars

"Gebruik je verstand"

Arne Vandendriessche, schepen van Economie: "Met de stad sparen we kosten noch moeite om de eindejaarsshopping veilig te laten verlopen en voorlopig werkt dat zeer goed. De komende weken zullen we nog een tandje bijsteken, want het zal steeds drukker worden met het kerstverlof dat voor de deur staat. We schakelen extra mankracht in en houden voortdurend de vinger aan de pols.

Ook de managers van Ring Shopping en K in Kortrijk verzekerden me dat ze de puntjes op de i zullen zetten en nog een extra inspanning zullen doen om de veiligheid van zowel handelaar als consument te garanderen. Zij voorzien net als de stad in controle aan hun ingang, stewards die de mensen wijzen op de regels, ontsmettingszuilen, looplijnen en wachtzones.

Tot slot wil ik nog een oproep doen aan iedereen: gebruik jullie verstand, kom alleen winkelen, in de voormiddag als dat kan en draag een mondmasker.

We horen helaas af en toe verhalen van mensen die botweg weigeren om de regels te volgen. Dit kunnen we niet tolereren en we zullen hier dan ook streng tegen optreden. Shoppers, heb respect voor de stewards die zich inzetten in weer en wind."

Ook politie zal controleren

"De stewards informeren en sensibiliseren, de politie kan optreden indien nodig. Ze staan in directe communicatie met elkaar. Het actieplan Veilig Winkelen heeft de voorbije weken goed gewerkt en dat willen we ook in de laatste rechte lijn naar kerst en nieuwjaar zo houden. De politie levert uitstekend werk. Er is permanente aanwezigheid in het winkelwandelgebied en via de camera's wordt de drukte in de gaten gehouden.

De politiepatrouilles controleren ook meer dan alleen de naleving van de coronamaatregelen. We willen dat het voor iedereen veilig is: shoppers en handelaars", zegt Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk.

(lees verder onder de foto)

Extra stewards in winkelcentra

Dominique Desmeytere, manager K in Kortrijk: "In deze strijd tegen het coronavirus blijft het zoeken naar de juiste manier en het juiste evenwicht om resultaat te boeken. Het is een kwestie van trial and error, van blijven uitproberen, vaak tegen beter weten in. Elke mislukking doet ons nog meer twijfelen en maakt ons misschien nog meer moedeloos. Weet echter dat ook hier niets onmogelijk is, zolang niet iedereen het onmogelijk maakt. Samen wordt het woord van 2021."

Brenda Lombary, manager Ring Shopping: "De voorbije 2 weken merken we dagelijks een stijgende trend in het aantal bezoekers. Heel wat shoppers plannen hun bezoek buiten de piekmomenten zodat de grote drukte op zaterdagnamiddag onder controle bleef. We zijn uiteraard heel tevreden dat mensen hun bezoek op die momenten inplannen. De voorbije koopzondag is heel rustig verlopen, aanstaande koopzondag wordt duidelijk het ideale koopmoment om de drukte op zaterdag te vermijden.

Sinds de heropstart van de winkels zetten we extra stewards in om zowel handelaars te ondersteunen als bezoekers te informeren over de veiligheidsrichtlijnen. Met het oog op de kerstvakantie die van start gaat, verhogen we het aantal stewards op piekmomenten. De voorbije week hebben we extra communicatieborden aangebracht om de looprichtingen nog beter in de verf te zetten zodat mensen op een vlotte en veilige manier kunnen shoppen.

We kijken er alvast naar uit om onze bezoekers tijdens de kerstvakantie een veilige maar ook fijne en sfeervolle shopping omgeving te bieden."