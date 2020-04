Oproep: "Koop in je buurt (.be) "

Handelaar? Registreer je!

De overheid en handelsorganisaties roepen alle handelaars op zich dan ook te registreren via één van de verschillende initiatieven. Binnenkort wordt er ook een gemeenschappelijke zoekmachine aan het nieuwe platform toegevoegd die het zoeken in de websites van de partners nog vergemakkelijkt.

De coronacrisis slaat wonden in de samenleving, en ook onze Vlaamse economie krijgt steeds zwaardere klappen. Lokale handelaars zijn de motor van onze welvaart. Om ons socio-economisch weefsel duurzaam te ondersteunen, is het cruciaal dat zij kunnen blijven verkopen en nu en na de crisis blijven bestaan. Her en der ontstaan verschillenden initiatieven om handelaars online samen te brengen. Om daar een eenvoudig en algemeen overzicht voor te bieden lanceert Vlaams minister van Economie Hilde Crevits samen met VLAIO en de partners UNIZO, NSZ en VLAM de website ‘koopinjebuurt.be’.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Dit is het uitgelezen moment om met een aantal partners de krachten te bundelen om het aanbod van lokale handelaars dichter bij de consument te brengen. De lokale economie is het bindmiddel van onze samenleving, dat moeten we ondersteunen. Het is dan ook heel positief te zien dat we met de vele partners samen tot dit initiatief gekomen zijn. Met de website koopinjebuurt.be willen we een overzichtelijk beeld geven van zoveel mogelijk lokale handelaars over gans Vlaanderen. Zo kan je snel en eenvoudig informatie vinden over alle viswinkels of lokale speelgoedwinkels in je buurt. ”

"Uniek, een bijzondere meerwaarde"

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: “Nu veel ondernemers door de coronacrisis hun zaak hebben moeten sluiten of hun omzet zagen ineenstorten, is het des te belangrijker dat ze hun aanwezigheid en aanbod via andere kanalen in de kijker kunnen plaatsen. Via dit nieuwe ‘Koop in je buurt’-platform, kunnen ze dat op een snelle en eenvoudige manier, waarbij ook de consument hen in een handomdraai kan vinden. Gewoon op basis van hun postcode of op trefwoord. Uniek, en een bijzondere meerwaarde, is dat ook ondernemers zonder eigen webshop zich onmiddellijk kunnen aansluiten, om bijvoorbeeld bestellingen via mail, Facebook… op te nemen en aan huis te leveren. Goed voor onze handel en economie, én voor de consument die weer een stuk makkelijker in eigen buurt kan blijven winkelhieren.”

Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ: “Duizenden ondernemers hebben door het coronavirus hun zaak moeten sluiten of zijn de facto gesloten. Een financiële ramp voor heel veel ondernemers. Met koopinjebuurt.be brengen we naast Belgische webshops ook ondernemingen die diensten leveren of die enkel leveringen aan huis doen of take-away samen. Elke lokale handelaar, zelfstandige, horecazaak en webshop is welkom op het platform. We zijn dan ook meer dan tevreden dat deze ondernemingen dankzij de Vlaamse Overheid een bijkomende online plek krijgen Koop vanuit uw kot is meer dan ooit de boodschap.”

Filip Fontaine, algemeen directeur VLAM: “Onze landbouwers en tuinders leveren kwalitatief het beste én veiligste voedsel ter wereld, zonder meer. De huidige crisis houdt ook lelijk huis bij hen. De export zakt tijdelijk weg en onze thuismarkt is essentieel. Tegelijk zien we bij de consument de appreciatie voor het lokale voedsel weer groeien. De huidige crisis versterkt de band tussen consument en lokale productie weer. De lokale handelaar is in dit economische systeem een onmisbare schakel, samen verbinden we de landbouwers met de lokale handel en de consument. Deze nieuwe website is dan ook een absolute meerwaarde om snel en eenvoudig lekkere, gezonde en veilige producten van bij ons, bij u in de straat, te vinden.”