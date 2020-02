Oppositie wil subsidies voor veilige schoolomgevingen Tielt

Joris Tack (Open Vld): “Alle steun is welkom. Op die manier houden we budget over om op termijn ook de andere schoolomgevingen aan te pakken".

De subsidie komt voor maximaal de helft van de uitgaven tussen met een maximum van 25.000 euro. Per jaar mag er maximaal voor 10 schoolomgevingen een subsidie aangevraagd worden. "Wij zien bijvoorbeeld dat in bepaalde schoolomgevingen ondanks een zone 30 nog steeds te snel wordt gereden. Een betere aanduiding hiervan via de nieuwere dynamische verlichte borden kan hierin al een hele verbetering zijn. Ook kunnen er andere maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld gevleugelde zebrapaden waar dit mogelijk is".

De fractie vraagt deze materie te agenderen op de eerstvolgende verkeerscommissie waarna een actieplan wordt opgesteld met daaraan gekoppeld de subsidieaanvraag. NVA/Open Vld hoopt alvast dat de meerderheid op het voorstel ingaat.