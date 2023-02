Oppositie Ruiselede trekt naar Raad van State tegen fusie met Wingene

Ze willen de beslissing tot fusie met Wingene laten vernietigen. ""Het gemeentebestuur misleidde de inwoners en de uitkomst van het referendum werd niet gerespecteerd", klinkt het.

De initiatiefnemers vragen de schorsing en vernietiging van de fusieplannen. "Beide verzoekers menen dat een beslissing tot fusie niet genomen kan worden zonder voorafgaandelijk overleg met de inwoners", klinkt het in een persbericht. "Bovendien misleidde het gemeentebestuur ook haar inwoners. Slechts na de fusiebeslissing bestelde Ruiselede allerhande dure studies die moeten aantonen dat de gemeente Wingene de beste fusiekeuze zou zijn voor Ruiselede. Beslissen tot een te kleine fusie, op een ogenblik dat de Vlaamse overheid openlijk discussieert over de toekomstige fusieregels, is hoe dan ook een slechte keuze voor alle inwoners en zeer ondemocratisch." De initiatiefnemers vinden ook dat het bestuur van Ruiselede de uitslag van het referendum niet zomaar naast zich kan neerleggen. "De gemeente moet haar huiswerk volledig opnieuw doen", stellen ze.

In april kondigden de gemeentebesturen van Ruiselede en Wingene aan dat ze vanaf 2025 een eengemaakte gemeente zouden vormen. Het was de eerste keer dat er een vrijwillige fusie doorgaat in de provincie West-Vlaanderen. In november volgde een referendum waarbij ruim 91 procent tegen de fusieplannen stemde. Het resultaat was evenwel niet bindend.

(lees verder onder de foto)

Burgemeester: "Inhoudelijk geen fouten gemaakt"

Burgemeester Greet De Roo van Ruiselede en haar partij RKD vinden het niet fijn dat de oppositie naar de Raad van State is gestapt. Volgens De Roo zijn er inhoudelijk geen fouten gemaakt op weg naar de beslissing tot fusie met Wingene, maar de raad van State zet ook vormelijk de puntjes op de i en dat zou het fusieverhaal een andere wending kunnen geven.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar willen Ruiselede en Wingene ééngemaakte lijsten, maar als de Raad van State een stokje voor de fusie steekt zijn er misschien toch nog aparte verkiezingen in Ruiselede. Intussen heeft de gemeente al een administratief dossier aan het Agentschap bezorgd, maar over de klacht bij de Raad van State hoorde ze officieel nog niets.

Bekijk ook