Oppositie Ruiselede niet te spreken over open brief burgemeester

Oppositiepartij Respect in Ruiselede is niet te spreken over de open brief van de burgemeester. “Als de verontschuldigingen zo oprecht zijn, zou je de daad bij het woord moeten voeren en de fusieplannen on hold zetten”, zegt Hannes Gyselbrecht.

De oppositie heeft een klacht ingediend bij gouverneur en Binnenlands Bestuur. Ze vindt het niet kunnen dat bewoners geen inspraak kregen en de uitslag van het referendum naast zich wordt neergelegd. “Hoe moeten we de mensen dan in godsnaam nog het idee van stemmen voor verkiezingen uitleggen, want dat wordt ook niet meer verplicht.”

Andere fusieplannen

In de brief spreekt de burgemeester er ook over dat er nog andere fusieplannen komen in de toekomst, waarbij ze niet meer het kleine broertje zullen zijn. “Als er nog fusieplannen komen, waarom heeft de gemeente dan niet gewacht met fuseren tot het zeker wist met hoeveel inwoners je minimum moet zijn?”

Ook de vergelijking met andere fusies over de provinciegrens doet bij de oppositie de wenkbrauwen fronsen: “Het is niet omdat je buur een Porsche koopt, dat je niet eens moet luisteren naar de voordelen van een Mercedes. Elke gemeente is anders”, klinkt het nog.

