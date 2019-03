Oppositie reageert op beleidsplan Brugge

Oppositiepartij Vlaams Belang noemt het beleidsplan van de nieuwe meerderheid in Brugge een ‘Trois Suisses cataloog’ en vindt dat er weinig spectaculairs in staat.

Volgens Groen had het allemaal veel ambitieuzer en groener gemogen. De grootste oppositiepartij N-VA geeft pas volgende week inhoudelijk commentaar maar vindt het ongehoord dat de gemeenteraadsleden niet ingelicht werden.

Ook Vlaams Belang betreurt dat de primeur van de beleidsverklaring niet werd voorbehouden voor de gemeenteraad. Fractieleider Stefaan Sintobin wijst er verder op dat de uitvoering van het beleidsplan onlosmakelijk verbonden is met het financieel meerjarenplan. ‘Honderden voorstellen lanceren is één zaak, financieren een andere’. Het Vlaams Belang is van plan om het beleidsplan constructief maar kritisch te benaderen met als enige leidraad: het algemeen belang van de Bruggeling.

Raf Reuse van Groen vindt het in eerste instantie een goed bestuursakkoord met veel punten waar de partij zich kan in vinden zoals het activeren van het stadsontwikkelingsbedrijf, het werken met burgerbudgetten en actiepunten rond betaalbaar wonen. Toch zijn er ook minpunten. ‘De betonstop is de grote afwezige in het beleidsplan’ aldus Raf Reuse. De groenen willen de binnenstad ook permanent autoluw maken en niet alleen op drukke momenten.

N-VA tenslotte zal het plan dat 515 actiepunten telt, grondig bestuderen en volgende week maandag bespreken met de bestuursleden. Pas daarna zal de partij commentaar leveren.