Oppositie moest geheimhoudingsverklaring tekenen in zaak rusthuismoorden

De oppositiepartij in Oostrozebeke reageert scherp op de feiten die zich in het woonzorgcentrum De Rozenberg hebben afgespeeld. Volgens de fractieleider waren ze niet op de hoogte en kregen ze op de gemeenteraad altijd een afwijkend antwoord.

"In naam van de voltallige ploeg bied ik mijn oprechte medeleven aan de families die getroffen zijn door dit drama", zegt Marleen Lefebre van Inspraak.nu. De oppositiepartij zegt dat het nooit een "afdoend antwoord" heeft gekregen, "ondanks de verschillende interpellaties in de gemeenteraad".

Fractieleider Marleen Lefebre: "Onze fractie werd wandelen gestuurd op onze vragen en vermoedens. Niet communiceren naar de bewoners en hun familie houdt volgens ons enorme risico's en gevaren in." De partij zegt dat het pas gisterenochtend op de hoogte is gesteld van de grootte van de feiten.

Eerste contact in 2021

Lefebre werd in juni 2021 voor het eerst gecontacteerd door families over de feiten. Later dat jaar werd de druk volgens de oppositiepartij opgevoerd en zou het vast buro een toelichting geven op voorwaarde dat de fractieleider Marleen Lefebre een geheimhoudingsverklaring zou tekenen. "Dat heb ik toen geweigerd", klinkt het.

