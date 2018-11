Oppositie houdt soepbedeling in Zonnebeke

Ze doen dat na een getuigenis van de financieel directeur over de slechte vooruitzichten voor de gemeentefinanciën.

De financieel directeur stelde op de gemeenteraad zijn mandaat ter beschikking. "Want in deze omstandigheden is het onmogelijk om mijn taak naar behoren uit te voeren", zei hij eerder. Hij verwees naar politieke spelletjes, waardoor een dringende budgetwijziging werd uitgesteld tot na de verkiezingen. "Er wordt niet naar mij geluisterd, laat staan dat mijn documenten worden gelezen."

Besloten zitting

Franky Bryon, fractieleider van oppositiepartij SP.A, eiste dat de financieel directeur werd gehoord in openbare zitting. "Er moet volledige transparantie komen."

De gemeenteraadsvoorzitter kondigde aan dat het punt in besloten zitting zou behandeld worden. "Omdat het gaat om de persoonlijke levenssfeer van een personeelslid, die akkoord gaat met de gesloten deuren. Hij vraagt om in zijn vervanging te voorzien."

Waarop Bryon repliceerde: "Dit punt gaat over de precaire situatie van de gemeentefinanciën op middellange termijn. Dit gaat over de centen van de Zonnebekenaars. Zij hebben het recht om te weten hoe de vork in de steel zit. Het bestuur wil niet dat de inwoners weten waarover het gaat."

Zijn tussenkomst werd onthaald op applaus uit het publiek, voornamelijk van leden van N-VA en Lijst Passendale.

Toch geen schulden

Na de zitting bleek dat de financieel directeur aanblijft. Hij zei dat er veel was uitgepraat. En dat Zonnebeke niet in de schulden zit. Burgemeester Dirk Sioen: "Het is misschien wel eens nodig dat hierop gewezen wordt. Ik denk dat in de toekomst iedere gemeente goed op haar centen zal moeten letten, ook Zonnebeke. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Maar we gaan daaraan werken in eer en geweten. En transparant ook."