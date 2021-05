Oppositie Blankenberge wil bevoegdheden schepenen in gemeenteraad

Oppositiepartij Open Vld wil de gemeenteraad in Blankenberge in spoed bijeenroepen en wil de politieke impasse breken.

De liberalen willen dat de bevoegdheden van het schepencollege terugkeren naar de gemeenteraad. Dan kan er gewerkt worden met wisselmeerderheden. De Blankenbergse bestuurscoalitie met N-VA, Vooruit en CD&V staat op springen. Het vertrouwen van de socialisten in de burgemeester Daphné Dumery van N-VA is weg. Oppositiepartij Open VLD wil nu de bevoegdheden van het schepencollege terug naar de gemeenteraad brengen en zo ook mee inspraak krijgen in het beleid.

