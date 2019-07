De droogte houdt aan en dus wordt het oppompverbod voor landbouwers in onze provincie uitgebreid. Dat heeft de droogtecommissie vanmorgen beslist.

Pompen om gewassen en dieren water te geven mag alleen nog in de bevaarbare waterlopen en in de Blankenbergse polder en de Oostkustpolder. Het eerdere oppompverbod in het IJzerbekken blijft. Wie zich niet aan de afspraak houdt, riskeert boetes tot 1.600 euro. Ondertussen zijn er al 16 PV's opgesteld voor landbouwers die ondanks het verbod toch blijven oppompen. Op 13 augustus zit de droogtecommissie opnieuw samen voor overleg.

