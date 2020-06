Oppompverbod (tijdelijk) opgeheven: landbouwers opgelucht

Landbouwers krijgen nu de kans om water in te slaan om de komende droge periode te overbruggen. Het oppompverbod zal tijdens die periode hoogstwaarschijnlijk weer worden verstrengd.

De voorbije dagen viel er een pak meer regen dan afgelopen maand. Daardoor is de watervoorraad tijdelijk aangevuld. Om dat extra water maximaal te laten benutten, heft gouverneur Decaluwé tijdelijk het oppompverbod op. Behalve in het Blankaartbekken omdat het peil daar nog te laag is. Dat geldt ook voor de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde.

In de hele provincie viel er gemiddeld 30 liter water per vierkante meter. Daarmee is het neerslagtekort niet weggewerkt maar er is wel extra regenwater beschikbaar. Het wateroverschot is slechts tijdelijk, dus kunnen landbouwers nu hun voorraad aanvullen voor de komende droge periode. Met de aankomende droogte en hitte zullen er waarschijnlijk snel nieuwe beperkingen worden opgelegd in het watergebruik in West-Vlaanderen.

Net op tijd

Landbouwers zijn tevreden dat het oppompverbod is opgegeven. Verschillende teelten zoals bloemkolen en aardappelen hebben veel water nodig en reserves zijn er niet of nauwelijks. De landbouwers hopen ook dat ze nog minstens twee weken water mogen oppompen uit beken en net bevaarbare waterwegen. Want de komende dagen wordt het wel 30 graden en bij hoge temperaturen drogen planten snel uit.