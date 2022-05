Oppompverbod is slecht nieuws voor groentetelers

Vooral wie nu spinazie teelt, heeft water nodig net voor de oogst. Johan Vanneste uit Gits heeft een gemengd landbouwbedrijf met dieren en gewassen. Er is nog geen paniek maar de onrust neemt wel toe. Johan Vanneste, landbouwer: "Ik heb een veld spinazie in volle groei. Aan de overkant van de heuvel is het stroomgebied van de Handzamevaart en daar mogen ze vanaf morgen geen water meer oppompen. Dat is niet goed voor de boer en ook niet voor de fabriek. De boer heeft minder opbrengst en de fabriek heeft minder frisse spinazie. Wat is dan de oplossing? Geen captatieverbod is de oplossing. Dat is te vroeg."

Te vroeg voor de landbouw, maar nooit te laat voor het Blankaartbekken waar het waterpeil zakte onder 2m56, het laagste peil in 5 jaar tijd. Zo’n laag peil wordt ook nog in andere gebieden verwacht. Het oppompverbod is dus een ecologische noodzaak. Voor landbouwers is water een economische noodzaak. "De meeste boeren proberen een grote waterput aan te leggen of een spaarbekken. Het probleem is de goedkeuring van die waterputten. En als de waterput goedgekeurd is, is het grootste probleem: waar naar toe met de aarde? Het is een rompslomp van papieren."

Het oppompverbod blijft geldig tot de waterlopen voldoende hersteld zijn. Meer neerslag is dus een must om nog meer problemen te vermijden.