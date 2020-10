Oppompverbod op veel plaatsen opgeheven

De neerslag van afgelopen dagen zorgde voor betere verziltingswaarden.

Lokaal is er vorig weekend meer dan 100 liter per vierkante meter gevallen en ook de volgende dagen wordt er regen voorspeld. "Dat zorgt voor een spectaculaire daling van de verziltingswaarden in de kustpolders. Het oppompverbod als uitzonderlijke maatregel is daardoor niet langer noodzakelijk", zegt gouverneur Decaluwé.

Toch is het opgebouwde neerslagtekort nog niet volledig weggewerkt. "Op heel wat plaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag voor de tijd van het jaar." Zo is het peil van de Blankaartvijver nog 16 cm onder streefpeil. Door de aanwezigheid van blauwalgen geldt nog steeds een oppompverbod op de Damse Vaart, de Koolhofvaart en Koolhofput, het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Ieper-IJzer.

Samen met het provinciaal droogteoverleg zal de gouverneur de aanpak in 2020 evalueren. "Het is na verschillende droge zomers duidelijk tijd om werk te maken van structurele ingrepen", zegt Decaluwé.