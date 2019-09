Deze week was er al een vermoeden van blauwalgen in de Noordede. Onderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij kon dat bevestigen. Daarom is het vanaf vrijdag verboden om water te capteren uit de waterloop van de grens met Bredene tot de grens met Jabbeke. Ook elke vorm van recreatie is er verboden. Overtreders kunnen een GAS-boete krijgen.