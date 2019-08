Oppompverbod blijft van kracht

IJzerbekken

Over het volledige gebied van het IJzerbekken wordt het captatieverbod herbevestigd. Dat betekent dat er uit onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) geen water mag gecapteerd worden.

Grondgebied Nieuwe Polder van Blankenberge en Oostkustpolder

Hier is watercaptatie uit de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen (en kanalen) nog steeds toegelaten, mits het bekomen van een vergunning door het betrokken polderbestuur (voor de onbevaarbare waterlopen) of door de Vlaamse Waterweg (voor de bevaarbare waterlopen en kanalen)

Voor het gebied buiten het IJzerbekken, Nieuwe polder van Blankenberge en Oostkustpolder geldt er een algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. Op sommige bevaarbare waterlopen en kanalen is er wel nog captatie mogelijk mits voorafgaande toelating door de Vlaamse Waterweg, op de hiertoe aangewezen captatieplaatsen.

"Bepaalde oogsten al mislukt"

ABS vraagt versoepeling om drinkwater te kunnen voorzien voor vee. Heel wat veehouders hebben wel putten op de weide. Nu moeten ze die – door het oppompverbod – vullen met drinkwater, dat eigenlijk voorzien is voor menselijke consumptie. Het Algemeen Boerensyndicaat had graag gezien dat er – tijdens vastgelegde uren – bij uitzondering wel water mocht gepompt worden uit nabijgelegen waterlopen, specifiek om zo drinkwater te kunnen voorzien voor het vee.

Regionaal zijn er verschillen. Ondanks de regenval van de voorbije dagen. Zeker in het zuiden en het midden van West-Vlaanderen is er nog een tekort aan regen. Aan de kust is er de voorbije dagen wel meer gevallen, maar nog altijd onvoldoende. Voor bepaalde oogsten, bijvoorbeeld voor die van bloemkool en bonen, is het al te laat. Die oogsten zijn sowieso mislukt.

Er zijn al een goede 20 processenverbaal uitgeschreven voor landbouwers die het oppompverbod toch aan hun laars lapten.

