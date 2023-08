Opnieuw zwem- en oppompverbod op kanaal Bossuit-Kortrijk

Er waren al eens blauwalgen vastgesteld, maar vorige week mocht je weer het water in. Dat geluk blijkt van korte duur: er is opnieuw groei van blauwalgen vastgesteld. Wie met het water in contact komt kan last krijgen van irritatie aan de ogen en luchtwegen, en misselijkheid en diarree.

Daarom is het zwem- en oppompverbod opnieuw ingevoerd, voor de hele lengte van het kanaal. Landbouwers mogen het water daarom ook niet gebruiken als drinkwater voor hun vee, en ook ingeschreven zwemmers en watersportclubs zijn ingelicht. Op de oude Leiearm van de Budatip tot Buda Beach mag je voorlopig wel nog suppen.

"Zo snel mogelijk weer open"

"Het verbod blijft van kracht tot de drijflaag is verdwenen uit de zone en de concentratie aan gifstoffen voldoende laag is," zegt waarnemend burgemeester Wouter Allijns. "Blauwalgen verdwijnen terug bij lagere temperaturen en meer regen. De stadsdiensten en De Vlaamse Waterweg voeren geregeld metingen uit en stellen het kanaal weer open zodra mogelijk."