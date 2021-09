Opnieuw zwaar ongeval op E403 in Ardooie

Ter hoogte van de afrit Ardooie reed een Franse wagen in op een Mazda. Verschillende betrokkenen geraakten gewond. Een Franse vrouw was er het ergst aan toe. Zij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval werd een van de rijstroken richting Brugge afgesloten voor het verkeer. Passanten konden nog traag verder rijden.