Opnieuw zomerdokters in De Panne

De gemeente biedt huisartsen die tijdens de zomer één of meerdere weken aan de slag gaan in De Panne gratis verblijf en verschillende andere voordelen aan.

Vorige zomer behandelden de zomerdokters van juli tot en met september net geen 1.000 patiënten, ietsje meer dan de helft waren toeristen. In vergelijking met 2021 hadden de zomerdokters een honderdtal minder consultaties en huisbezoeken. De gemeente investeert jaarlijks 25.000 euro in het project en hoopt dat het initiatief dokters warm maakt om zich te komen vestigen in De Panne, want er zijn dokters te kort.