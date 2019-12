Opnieuw windstoten op komst, noodnummer actief

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 voor schade door storm en wateroverlast. Eerder had het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) code geel aangekondigd voor fors toenemende wind. Plaatselijk is er daardoor overlast of schade mogelijk.

De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.