Opnieuw werkstraf voor "Cobra van Knokke-Heist"

Een Antwerpenaar van 19, met de bijnaam 'De Cobra van Knokke-Heist, krijgt 150 uur werkstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen in het nachtleven in de kustgemeente. Hij leidt de jongerenbende Cobra's.

Het onderzoek naar de 'Cobra's' startte toen in de zomer van 2018 een man bewusteloos werd gevonden op straat. De volgende weken circuleerden op sociale media meerdere filmpjes van gelijkaardige zware geweldplegingen. Een paar maanden later zijn de verdachten uiteindelijk gearresteerd. De 'Cobra's' bestonden vooral uit minderjarige leden en hadden het meestal gemunt op Franstalige tieners of toeristen.

Voor zijn aandeel in drie feiten van zinloos geweld kreeg de Antwerpenaar in juni vorig jaar al 200 uur werkstraf. Amper vijf dagen eerder was hij weer betrokken geweest bij een vechtpartij voor café Yssi's in Knokke. De beklaagde zou geflirt hebben met een meisje, waarna haar partner en diens vrienden verhaal kwamen halen. Twee kerels uit Utrecht kregen daarbij een vuistslag in het gezicht.

Volgens de verdediging kampt de Antwerpenaar met een alcohol- en agressieprobleem. "Maar het vorige vonnis heeft hem echt wel wakker geschud", zegt zijn advocaat. De advocaat drong met succes aan op een nieuwe werkstraf. Als de jongeman die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog zes maanden gevangenisstraf boven het hoofd.