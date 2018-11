Gisteren werd opnieuw een autowrak van een vermiste persoon bovengehaald uit de Leie in Sint-Baafs-Vijve. Ook in die wagen zaten stoffelijke resten. Het gaat om de wagen van Patrick Deloddere, die al 18 jaar vermist is.

Patrick Deloddere uit Waregem verdween in 2000. De 49-jarige mecanicien vertrok op 4 januari 2000 's ochtends naar zijn werk, Sofinal-Cotesa in Kruitshoutem. Hij stapte in zijn witte Opel Kadett. Dat was het laatste dat men zag van hem. Onderzoek zal nu moeten uitwijzen of de stoffelijke resten effectief van Patrick Deloddere zijn.

Eergisteren werd ook al de wagen van Filip Migneau uit Waregem opgevist. Hij was sinds februari 2014 vermist. Ook in die wagen lagen menselijke resten.

Lees ook: