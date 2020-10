Opnieuw verwakte zeehondenpup opgevangen in SEA LIFE

SEA LIFE in Blankenberge heeft gisteren opnieuw een zeehondenpup opvangen. Het dier van 2 à 3 maanden oud spoelde vrijdag aan in Koksijde.

In totaal worden nu vier verzwakte zeehondenpups van over heel de Belgische kust verzorgd in het opvangcentrum. Voor de pup uit Koksijde, verbleven al zeehonden uit Oostduinkerke, De Panne en Zeebrugge in SEA LIFE.

Afzondering

De zeehondenpup blijft nog even in afzondering tot haar koorts weg is en haar wonden genezen zijn. Daarna zal ze de andere pups vervoegen. Bezoekers van het park kunnen de jonge zeehonden nog een bezoek brengen tot ze terug vrijgelaten worden in de natuur.

Voldoende capaciteit

SEA LIFE heeft nog voldoende capaciteit om naast de vier pups nog andere zeehonden in nood op te vangen. Sinds de coronamaatregelen werkt het park ook met een A-team en een B-team. Daardoor is de zorg voor de zeehondenpups en andere bewoners gegarandeerd als er in een van de twee teams een besmetting optreedt.

Wat doen bij een aangespoelde zeehond?

Een zeehond die op het strand ligt, opgekruld in de vorm van een banaan, help je het best door afstand te houden. De zeehond komt er om uit te rusten en hoeft niet meteen terug in zee. Door 20 meter afstand te houden ervaart het geen stress en kan het goed uitrusten voor het opnieuw op vis gaat jagen in zee.

Ligt de zeehond helemaal plat, dan neem je best contact op met het opvangcentrum.