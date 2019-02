Opnieuw veel zon vandaag!

De wind blijft zwak waaien uit het zuidwesten tot het zuiden en er kan als eens wat sluierbewolking passeren. Later vanmiddag neemt dan vanaf de kust de bewolking wel tijdelijk toe en kan de zon het wat moeilijker krijgen.

Vanavond zijn er tijdelijk meer wolken. Later in de nacht verschijnen er dan weer meer opklaringen. De minima zitten rond 3-4 graden met tegen de ochtend toch weer wat verspreide lichte vorst aan de grond. Ook morgen is het vrij zonnig tot zonnige met enkele wolken en maxima die opnieuw 13 tot 14 graden halen bij een zwakke zuidelijke wind.

Maandag drijven er wat meer wolken voorbij, maar het blijft droog en erg zacht met maxima die telkens gemakkelijk dubbele cijfers neerzetten. Later op de dag verdwijnt de zon achter meer binnenlopende wolken. Dinsdagnacht is een lichte bui of wat gedruppel mogelijk, maar overdag breekt de bewolking al snel weer open met opnieuw flinke zonnige perioden. Het wordt iets minder zacht met een graad of 10.