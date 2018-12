Opnieuw vandalisme in wachtzaal station Kortemark

Nu is er ook een zetel vernield, die er amper twee dagen stond. Sinds eind juni 2013 zijn de loketten van het station gesloten en is het station een onbemande stopplaats geworden. Maar de gemeente Kortemark heeft het gebouw in concessie gekregen en sinds november vorig jaar is de verwarmde wachtzaal weer publiek toegankelijk. Ze wordt vooral gebruikt door mensen van Tordale en Sint Jan de Deo, twee instellingen voor mensen met een beperking.

Al een tijdje is de wachtzaal en de stationsomgeving het mikpunt van vandalisme en fietsdiefstallen. Gisteravond is een bruine zetel vernield die er nog maar twee dagen stond. De vloer lag bezaaid met scherven van lege bierflesjes.

Beloofde camera’s nog niet in werking

In april gaf de gemeenteraad van Kortemark het groen licht gegeven om twee camera’s te hangen, één in de wachtzaal en één aan de fietsenstalling. Een investering van 16 000 euro maar de camera’s hangen er nog niet. Het is nog altijd wachten op de NMBS voor goedkeuring. Enkele per week komt een schoonmaakploeg langs, maar de vandalenstreken zijn wel groter geworden sinds de komst van een nachtwinkel. Burgmeester Toon Vancoillie van Kortermark betreurt de recente vernielzucht: “Gisteren was ik nog in de wachtzaal op bezoek terwijl vrijwilligers soep en witloof in hesp klaarmaakten. Ze gaven mij nochtans te kennen dat het weer beter gaat”.