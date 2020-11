Opnieuw treinverkeer tussen Kortrijk en Lichtervelde

Door een incident op het spoor was er op de middag geen treinverkeer tussen Kortrijk en Lichtervelde. Ondertussen is de situatie hersteld. Dat melden spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel.

Op de lijn tussen Kortrijk en Lichtervelde vond zondag rond 11.30 uur een incident plaats. Daardoor was er tijdelijk geen treinverkeer tussen de twee stations. NMBS legde vervangbussen in tussen Kortrijk en Lichtervelde. Omstreeks 13 uur was de situatie hersteld.

"Het treinverkeer kan stilaan weer hernemen tussen Lichtervelde en Roeselare. Vertragingen en afschaffingen blijven mogelijk", klinkt het in een tweet van de NMBS.