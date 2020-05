De aanrijding gebeurde zondagochtend rond 11 uur in Zedelgem. Het slachtoffer werd aangereden door een trein die vanuit de luchthaven van Zaventem via Kortrijk onderweg was naar Oostende. Op de trein zaten ongeveer 30 reizigers. Tussen Lichtervelde en Brugge was het treinverkeer in beide richtingen onderbroken en werden door de NMBS vervangbussen ingezet. Beide sporen zijn ondertussen vrijgemaakt. Sinds 12.11 uur kunnen er opnieuw treinen rijden tussen Lichtervelde en Brugge.