Opnieuw tien maanden cel voor hardleerse havenindringer

Migranten zien de haven van Zeebrugge vaak als de poort naar het Verenigd Koninkrijk. Om dat probleem te counteren, is het binnendringen van een havenfaciliteit sinds midden juni 2016 een strafbaar feit. Voordien konden indringers enkel vervolgd worden voor hun illegaal verblijf in België.

Araja W. liep in totaal al zeven keer tegen de lamp in de haven van Zeebrugge. Twee eerdere veroordelingen bij verstek werden op 3 april omgezet in negen maanden effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete. Ondertussen was de Eritreeër aangehouden nadat hij op 14 februari in een trailer werd aangetroffen. Het OM vorderde een jaar cel. Een andere transmigrant uit Eritrea kreeg voor identieke feiten acht maanden cel.

Die laatste Eritreeër moest zich vrijdagochtend samen met acht landgenoten opnieuw voor de strafrechter verantwoorden. In het nieuwe dossier riskeert hij negen maanden effectieve gevangenisstraf. Voor Diniam G., die eerder al bij verstek werd veroordeeld, eiste het OM zelfs een jaar effectief. De verdediging drong aan op een mildere bestraffing met uitstel. "Mijn cliënt heeft HIV en had als homoseksueel problemen in zijn thuisland. Eigenlijk wil hij niet naar Engeland, maar wil hij hier asiel aanvragen", aldus meester Jorn Verminck, advocaat van Jonathan J.

Ook elf andere havenindringers riskeren celstraffen van zes maanden tot een jaar. De rechter doet in alle dossiers uitspraak op 10 of 24 mei. Vrijdagochtend werden ten slotte ook vijf havenindringers uit Soedan, Syrië, Ethiopië en Algerije tot zes maanden effectieve celstraf en een geldboete van 800 euro veroordeeld.