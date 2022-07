Opnieuw stenen gegooid in Kortrijkse wijk

Afgelopen nacht hebben onbekenden opnieuw stenen gegooid in de Sint-Elisabethwijk in Kortrijk, op daken en muren van huizen. En dat ondanks verscherpt toezicht door de politie.

Jean-Philippe Vrijghem: "Wij zijn al bekogeld geweest, de buren, bijna alle buren. Het is begonnen met ijsblokjes, dan kleine kiezeltjes, dan grote kiezels. En dan grote stenen."

Gisteren nog getuigden buurtbewoners in ons nieuws. Zij denken dat het om één of meerdere hangjongeren gaat. De overlast duurt nu al twee maanden. Ze willen dat het stopt, want niet alleen gebouwen, maar ook mensen zijn al het doelwit geweest. De politie heeft intussen de controles opgevoerd. Voorlopig dus zonder resultaat.

