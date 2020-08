Opnieuw problemen met publiek tijdens Last Post in Ieper

Er blijven problemen met het publiek in de omgeving van de Menenpoort in Ieper tijdens de Last Post. Wegens het coronavirus is het aantal toeschouwers onder de Menenpoort beperkt, maar nu staat er te veel volk samen wat verder in de Menenstraat.

Onder de Menenpoort is er maar plaats voor 190 mensen, ze moeten op stippen staan met anderhalve meter afstand.

Maar nu het toerisme weer stilaan op gang is gekomen, komen er ook meer mensen tegen 20 uur naar de Menenpoort om de Last Post bij te wonen.Daarom werd een perimeter ingesteld in de omgeving van de Menenpoort: een zone waar geen publiek toegelaten is.

Maar de jongste dagen is duidelijk geworden dat het probleem zich aan het verleggen is. Aan de kant van de Menenstraat staat nu geen volk meer net buiten de poort, maar de mensen staan nu wel met vele tientallen halfweg de Menenstraat, waar nadarafsluiting hen belet om dichterbij te komen. Van social distancing is daar weinig sprake, al dragen de meesten wel een mondmasker.

Deze week is er overleg over het probleem tussen het stadsbestuur, de Last Post Association en de politie.