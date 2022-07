Opnieuw pop-up speeltoestel op Grote Markt Menen

“Door een speeltoestel in het hart van onze stad te plaatsen, vergroten we de beleving van de Grote Markt,” zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose. “Kinderen zullen er een hedendaags speeltoestel vinden: een brandweerwagen die uitnodigt om te klauteren, te wippen, te schommelen en te glijden in een grote zandbak. Tegelijk is het speeltoestel een uitnodiging voor ouders met jonge kinderen, die op het terras van een van onze horecazaken onbekommerd van het leven kunnen genieten.

Duidelijke scheiding

Het toestel zal omgeven worden door bloembakken die een duidelijke en veilige scheiding met de rijweg vormen. Aan het eind van de zomer verhuist de brandweerwagen naar zijn vaste standplaats op het Diksmuideplein, dat kindvriendelijk zal worden ingericht en samen met het sportterrein op het Vredesplein een nieuwe attractieplek wordt voor kinderen op de Nieuwe Tuinwijk.”

Burgemeester Eddy Lust is alvast verheugd met de ode aan onze veiligheidsdiensten: “De brandweer is er steeds voor iedereen in onze stad en dat op de meest onmogelijke maar toch noodzakelijke momenten. Het doet onze brandweerlui ongetwijfeld deugd dat onze stadsdiensten aan hen dachten bij de uitwerking van de pop-up en dat het hartje van vele kinderen nog sneller zal slaan om ooit brandweerman of -vrouw te willen worden. Misschien levert het hen wel nieuwe vrijwilligers op. Laten we alvast hopen hierop en op een veilige en leuke, deugddoende vakantie.”