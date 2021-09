Opnieuw ongeval in file E403: 2 vrachtwagens betrokken

Op de E403 in Beveren-Roeselare is opnieuw een ongeval gebeurd in de staart van de file voor de werken aan een spoorwegbrug in Ardooie. Twee vrachtwagen botsten op elkaar. Het Agentschap Wegen & Verkeer vraagt weggebruikers om alerter te zijn.

Het ongeval gebeurde rond 9u30 in de richting van Brugge. Volgens de woordvoerder van de federale wegpolitie zijn twee vrachtwagens betrokken en gaat het om een kop-staartaanrijding.

Geen gewonden

"Het ongeval is niet zo zwaar als donderdag en dinsdag", zegt de politie. "Er vielen geen gewonden. Eén rijstrook is versperd. Voor de takelwerken zullen wellicht nog meer rijstroken worden afgesloten."

Signalisatie al op 10 kilometer: "Wees alert"

Opvallend: het is het derde zware ongeval sinds de start van de werken maandag. Dinsdag stierf een man van 60 jaar uit Ronse op ongeveer de zelfde plaats. Hij botste met zijn bestelwagen op een vrachtwagen.

De werken en de file worden al op 10 kilometer voor de werfzone aangeduid op grote signalisatieborden op de E403, richting Brugge. De werken op de snelweg E403 zijn dus goed aangeduid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt om alerter te zijn. De werken zijn amper een week bezig, maar ze duren nog twee maanden.

"We hebben alles gedaan wat mogelijk is qua signalisatie en zelfs meer dan wettelijk voorgeschreven is. Er staat al een' tekstkar' tien kilometer voor de werfzone, die werken aankondigt. Er is ook een graduele snelheidsafbouw. Van 120 over 90, 70 en 50 op de doorsteken en dan nog eens drie tekstkarren aan de werfzone," zegt Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer.