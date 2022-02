We hebben opnieuw officieel stormweer. Op de meetpaal Westhinder is vanmorgen 9 beaufort gemeten. Dat is de officiële drempel om van een storm te kunnen spreken.

Vanaf 9 beaufort waarschuwt het KMI onder andere voor schade aan dakpannen. Weerman Geert Naessens verwacht ook vanmiddag nog volle storm, vooral aan zee, met windsnelheden van 100 kilometer per uur of meer. Gisteravond zorgde storm Franklin nog voor wat schade, zoals in Middelkerke. Het ging in de meeste gevallen over afgewaaide dakpannen.

Bekijk ook