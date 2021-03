Opnieuw lockdownfeestjes stilgelegd

In de Poekestraat in Ruiselede legde de politie een lockdownfeestje in een garage stil. De politie telde er 11 aanwezigen, maar volgens de verklaringen zouden ze met een 20-tal personen aanwezig geweest zijn. De verhuurder van het gebouw en de organisator van het feestje kregen een pv, de rest een minnelijke schikking van 250 euro.

Ook in Oostende moest de politie optreden tegen een groep feestvierders. In een Albanees restaurant betrapte de politie 14 familieleden en vier kinderen. Ook hier kreeg de organisator een pv, de rest een minnelijke schikking van 250 euro.