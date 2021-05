Opnieuw live genieten van Izegemse beiaard

De reeks beiaardconcerten wordt op 14 juni afgetrapt door de twee Izegemse stadsbeiaardiers Koen en Florian Cosaert. “Tijdens het beiaardconcert zal het grootste deel van het programma vierhandig gespeeld worden. Vader en zoon aan hetzelfde klavier, het blijft een unicum. Florian is met zijn 28-jarige leeftijd trouwens nog altijd de jongste stadsbeiaardier van het land”, zegt schepen Kurt Himpe. Naast Koen en Florian zullen er nog tal van andere Vlaamse beiaardiers te horen zijn.

Luisterplaats

De luisterplaats is dit jaar opnieuw op het pleintje naast het voormalige borstelmuseum in de Baron de Pélichystraat. “Op die locatie kunnen we de toehoorders ver genoeg uit elkaar een plaatsje geven”, zegt Geerwin Vandekerckhove. “De beiaardiers zullen trouwens ook opnieuw op televisiescherm verschijnen tijdens het concert, zodat er niet alleen kan geluisterd worden, maar de toehoorders de beiaardier ook aan het werk zien.” Voor de luisterplaats moet niet gereserveerd worden, maar het aantal plaatsen is wel beperkt.

Grote onderhoudswerken aan beiaard

Dit jaar zullen er ook grote onderhoudswerken zijn aan de beiaard. “De manuele beiaard met 47 klokken zal een groot nazicht krijgen. We willen dit belangrijk en waardevol cultureel erfgoed immers een ereplaats blijven geven”, besluit cultuurschepen Kurt Himpe.