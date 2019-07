De stad Diksmuide heeft het War Heritage Institute, de beheerder van de Dodengang, aangemaand om weer papavers te zaaien in het loopgravencomplex. Begin juni kreeg de Dodengang een grondige maaibeurt, maar daarbij zijn pesticiden gebruikt, wat verboden is.

Het was een gids die Diksmuide een maand geleden liet weten dat er opvallend weinig klaprozen in bloei stonden in de Dodengang. Later bevestigde de Vlaamse Milieu Maatschappij dat er inderdaad pesticiden waren gebruikt om de symbolische poppies te verwijderen. Als herstelmaatregel wil Diksmuide dat de site tegen halfweg deze maand weer ingezaaid wordt met papavermengsel.