Opnieuw hilarische komedie van ‘Het Prethuis'

‘De Quaghebeurs’, een hilarische komedie van ‘Het Prethuis’, is gisteren in Harelbeke in première gegaan. Het theaterstuk wordt hernomen voor de tiende verjaardag van het toneelgezelschap.

De broers Quaghebeur hebben elkaar 12 jaar niet meer gezien en dan plotseling komen ze weer samen rond de kist van hun overleden vader. En dat geeft vonken. Maar het is vooral een avondje gieren van het lachen. Jeroen Maes, acteur: "Je voelt echt, zeker in deze tijd, na corona, maar nu ook met de perikelen van de prijsstijgingen en zo, je voelt dat mensen echt willen komen ontspannen. En dat doen ze ook. Ze zeggen: we hebben toch even alles kunnen loslaten en een avondje gelachen."

Het Prethuis bestaat 10 jaar en met originele komedies in het West-Vlaams, is het toneelgezelschap vrijwel uniek in het theaterlandschap. Peter Bulckaen, acteur: "Er zijn heel veel grote voorstellingen die afgelast moeten worden omdat er te weinig tickets verkocht worden. Maar wij mogen niet klagen. Wij zitten misschien ook wel in een prijscategorie die heel goed meevalt voor de mensen. En we zitten eigenlijk ook met een heel vast publiek. De mensen weten waar ze naar komen kijken."

De Quaghebeurs zijn vandaag en in het weekend in Wielsbeke en Meulebeke, maar er volgen nog meer dan 40 voorstellingen in West-Vlaanderen, al is een aantal al uitverkocht.