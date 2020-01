Opnieuw geldautomaat in Mesen

Er komt straks weer een geldautomaat in Mesen.

Burgemeester Sandy Evrard maakte het nieuws bekend op zijn Facebookpagina. 'Supergoed nieuws voor de inwoners van Mesen, KMO'S, horeca en toeristen. We hebben als stadsbestuur gelobbyd om een nieuw geldautomaat te kunnen plaatsen en Bpost heeft onze stad nu opgenomen in de planning van dit jaar om dat ook te doen.'

Na de sluiting van het ING-kantoor in Mesen, verdween meteen ook de enige geldautomaat in de stad. Waar de nieuwe automaat zal komen, is nog niet duidelijk.