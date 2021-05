Alle sportevenementen die de gemeente zelf organiseert gaan in juli, augustus en begin september niet door. Dat betekent dat de Zwintriatlon, de Iron Kid, de Finishers triatlon en alle strandlopen sneuvelen. Omdat de sportdienst een belangrijke rol speelt in het vaccinatiecentrum in de gemeente is er geen ruimte om nog andere evenementen te organiseren. Het WK tijdrijden, dat start in Knokke-Heist en de Ronde van België gaan wel door.